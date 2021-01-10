شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لقطات مبهرة لسيول الباحة بعد تحولها إلى شلالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

رصد مقطع فيديو، سيول جرداء دوس بني علي في الباحة تتحول إلى شلالات في لقطات مبهرة أذهلت متداولي الفيديو.

وكان انتشر مقطع ل‏سيول قوية تجرف عدد من المركبات في حائل، مما أثار المشهد قلق ورعب متداولي المقطع.

وبدا في الفيديو الذي وثقه مواطن بكاميرا هاتفه الجوال أثناء سيره بأحد الأودية، المركبات التي جرفتها السيول، وانطمرت أجزاء منها في الأرض.

يذكر أن منطقة حائل تعرضت إلى أمطار غزيرة تحولت إلى سيول جرفت المركبات وأغرقت الشوارع.