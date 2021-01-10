متحدث وزارة الصحة يكشف عن سبب الجرعتين للقاح كورونا و ما مدى المناعة المكتسبة منها

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‏كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة‬⁩ عن سبب أخذ جرعتين للقاح كورونا الذي يحتاج أن ينتظر آخذ اللقاح إلى ٢١ يوم للحصول على الجرعة الثانية حيث أفاد أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الشخص إلى 10 أيام أو أسبوعين ليصل إلى مناعة في حدود الـ 50% ، تقل عنها أو تزيد و لاتصل لمستوى المناعة العالية لذلك تؤخذ الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع ، وبعدها بأسبوعين تصل إلى المناعة المنشودة.





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