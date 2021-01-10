مواطن يعترض على مخالفة مرورية بجدة : “شاورما وليس جهاز محمول”

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اعترض مواطن نال مخالفة جراء استخدامه للهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة،على الصورة التي التقطها له نظام “ساهر” في مدينة جدة، بطريقة طريفة.
وأظهرت صورة متداولة اعتراض على المخالفة، يقول الرجل فيها في بند الاعتراض مبيناً أنه كان يأكل سندويتش شاورما ولا يستخدم هاتفاً محمولاً.
ويذكر أنه يُفرض غرامة مالية، على من يثبت أنهم قد استخدموا هواتفهم خلال قيادة المركبة، وتقدر قيمة هذه الغرامة بمبلغ يبدأ من 500 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 900 ريال على الأكثر.
Source slaati
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