الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»: «ذا لاين» سيكون أحد روافد اقتصاد المملكة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، أن مشروع «ذا لاين» الذي دشنه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، مساء اليوم، سيكون أحد من روافد اقتصاد المملكة وجزأ من رؤية 2030.

وقال رئيس نيوم خلال حواره مع فضائية «العربية»، اليوم الأحد، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أطلق المشروع منذ 3 سنوات والعالم كان يتساءل ماذا كنا نفعل في الـ3 سنوات الماضية.

وأكد النصر أن الـ3 سنوات كانوا عبارة عن رحلة طويلة وعمل دؤوب منذ 2017 بإطلاق «نيوم» مدينة المستقبل وبعد هذا الإطلاق كان العمل على مراحل عدة كان أولها تحويل الحلم والرؤية إلى استراتيجيات تتواكب مع كل قطاعات نيوم الاقتصادية وهي أكثر من 16 قطاعًا.

وأضاف أنهم عملوا لمدة سنتين مع عدد كبير من الخبراء بالعالم بكل ما يمس قطاعات نيوم الاقتصادية لتحويل الحلم لاستراتيجيات، ثم جاءت مرحلة إعداد نيوم أرضًا لبدء العمل الإنشائي فبدأ العمل وانتقلت الشركة بموظفيها لنيوم لبناء البنى التحتية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم؛ وهو نموذج ثوري لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل «ذا لاين» على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال سعودي «48 مليار دولار أمريكي» إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وصرّح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الإدارة: «على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة. وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار».

وتساءل: «لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟, ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟، ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟، ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟».

وتابع: «نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم "ذا لاين"؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية».

وستعيد مدينة «ذا لاين» تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى مرافق الخدمات الأساسية كافة بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام.

وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل، إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في «ذا لاين» 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.

وستُدار مجتمعات «ذا لاين» بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات. ستكون المجتمعات مترابطة افتراضيًا فيما بينها؛ حيث سيتم تسخير نحو 90٪ من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1٪ من البيانات في المدن الذكية الحالية.

وتمنح مدينة «ذا لاين» للحياة على الأرض معنى جديدًا، وتعكس نهجًا لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

ولبناء اقتصاد المستقبل، تتعاون نيوم مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، على توفير حلول ناجعة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، وستكون «ذا لاين» بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين.

الجدير ذكره أن بدء تطوير «ذا لاين» سيتم خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءًا مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشاريع العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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