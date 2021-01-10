١٢٤ حديقة و١٦ واجهة بحرية تستقبل زوار جازان خلال إجازة منتصف العام

تستقبل الواجهات البحرية والحدائق العامة والمنتزهات بمنطقة جازان، هذه الأيام الكثير من الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز أكثر من 124 حديقة بمساحة إجمالية تزيد عن 3.047.885 مترًا مربعًا، وعدد 16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع، وعدد 130 ملعب كرة قدم، بالإضافة للعديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان ليتوافد إليها الاهالي والمقيمين والزوار.

وبيّن «ابن سعيدان» أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعمًا للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكد أمين منطقة جازان أن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها تحرص على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والمقيمين، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.