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إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج بمكة.. و«المرور» يعلن خريطة بالطرق البديلة

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الرياض - محمد عبدالله - بدء الأعمال الاثنين..

أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج بالعاصمة المقدسة، اعتباراً من يوم الاثنين ١٤٤٢/٥/٢٧هـ.

وقال «المرور السعودي»، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنوه إدارة مرور العاصمة المقدسة بأنه وبالتنسيق مع هيئة تطوير مكة، سيتم تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج، بتقاطع وادي جليل والخنساء، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين ١٤٤٢/٥/٢٧ هـ».

ونشر «المرور» خريطة بالطرق البديلة التي يمكن للمواطنين والمقيمين استخدامها؛ خلال تنفيذ أعمال المشروع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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