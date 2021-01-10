إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج بمكة.. و«المرور» يعلن خريطة بالطرق البديلة

أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج بالعاصمة المقدسة، اعتباراً من يوم الاثنين ١٤٤٢/٥/٢٧هـ.

وقال «المرور السعودي»، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنوه إدارة مرور العاصمة المقدسة بأنه وبالتنسيق مع هيئة تطوير مكة، سيتم تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة شارع الحج، بتقاطع وادي جليل والخنساء، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين ١٤٤٢/٥/٢٧ هـ».

ونشر «المرور» خريطة بالطرق البديلة التي يمكن للمواطنين والمقيمين استخدامها؛ خلال تنفيذ أعمال المشروع.

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