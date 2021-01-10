ولي العهد يلقي كلمة عن «مشروع ذا لاين» في نيوم..

الرياض - محمد عبدالله - يُلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، كلمة عن مشروع «ذا لاين» العملاق، الذي تعتزم المملكة تنفيذه.

ووضعت شركة نيوم على موقعها الإلكتروني ساعة عكسية تشير إلى أنها ستعلن عن مشروع كبير اكتفت بذكر اسمه «ذا لاين».

وقالت شركة نيوم عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «ماذا لو صممنا مجتمعات مُستقبلية تضع مصلحة الإنسان أولًا؟»، وذيلت التويتة بوسم «#مشروع ذا لاين ».

وتشير بعض التصورات إلى أن مشروع ذا لاين مرتبط بالطاقة أو بمكون قريب لمبادئ وهوية نيوم البيئية والتنموية، خاصة أن الشركة بثت مقطعًا مصوَّرًا كُتِبَ فيه: «صممت المدن لتواكب السيارات لا الإنسان.. آن الأوان لنطلق ذا لاين».

وكانت «نيوم» قد أعلنت مؤخرًا العديد من المشروعات الضخمة كان من أبرزها عقد إنشاء منظومة نقل متقدمة لربط مدن نيوم الإدراكية في أغسطس الماضي، بينما في يوليو أعلنت أنها ستكون موطنًا لأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم.