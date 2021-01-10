بالفيديو.. القبض على 8 وافدين متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصالات بالرياض

تمكّنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 8 وافدين، سبعة منه يحملون الجنسية الهندية وآخر من بنجلاديش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، إن هؤلاء ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصالات بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأفاد البيان، أنه ضبط بحوزتهم عدد 3224 شريحة، و6 أجهزة قارئ بصمة و3 أجهزة كمبيوتر محمول، إضافة إلى 16 جهاز جوال و8 أجهزة شحن اتصال، إضافة إلى مبلغ 4060 ريالًا سعوديًا.

وقد تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم؛ تمهيدًا لإحالتهم على النيابة العامة.

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