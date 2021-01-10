10 معلومات عن مشروع «ذا لاين».. ثورة حضارية وتنموية

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، مشروع المستقبل مدينة «ذا لاين» في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وكشف ولي العهد في كلمة عن المشروع ملامح «ما القادم»، مؤكدًا أن مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية وتنموية تضع الإنسان أولا كالتالي:

1. عبارة عن مدينة مليونية بطول 170 كلم

2. ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي

3. تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم

4. المشروع سيكون بطاقة متجددة 100%

5. بدء تطوير المدينة سيتم خلال الربع الأول من 2021م

6. ستكون نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة

7. يمكن للفرد أن يصل من أبعد نقطة إلى أبعد نقطة في 20 دقيقة داخل المشروع

8. تستطيع أن تقضي حوائجك اليومية بمدة مشي أقصاها 5 دقائق.

9. صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات كربونية.

10. المجتمعات في «ذا لاين» ستكون إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي ومترابطة افتراضيًا.

كما أكد ولي العهد أننا بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، فـ90% من البشر يتنفسون هواء ملوثًا، متسائلًا: «لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية، ولماذا يتوفى 7 ملايين إنسان بسبب التلوث، ولماذا نفقد مليون إنسان سنويًا بسبب الحوادث المرورية؟»، مشيرًا لأن في عام 2050م، سوف يُهجّر مليار إنسان؛ بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، وارتفاع منسوب مياه البحار.

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