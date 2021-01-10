خلال ساعات.. الإعلان عن أسعار الوقود لشهر يناير وسط ترقب المواطنين

تسود حالة من الترقب بين المواطنين، انتظارًا لإعلان شركة «أرامكو» عن أسعار الوقود الجديدة، خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر، أن تعلن «أرامكو» في العاشرة من مساء اليوم الأحد، أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم تطبيقها بدايةً من غد الاثنين 11 يناير 2021.

وقد انشغل الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما سوف تأتي به «أرامكو» من قرارات بشأن الأسعار المنتظرة، حيث تمنى البعض استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية على الأقل، فيما آمل البعض أن تتراجع الأسعار في ضوء ما تشهده أسواق النفط العالمية من تراجع في الأسعار جراء تداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة لأسعار البنزين في المملكة اليوم الأحد فكانت على النحو التالي:

– بنزين: 91 1.44 ريال سعودي

– بنزين: 95 1.58 ريال سعودي

– ديزل: 0.52 ريال سعودي

– غاز البترول: 0.75 ريال سعودي

– الكيروسين: 0.70 ريال سعودي

تجدر الإشارة، إلى أن شركة «أرامكو السعودية»، قررت منذ فبراير الماضي مراجعة أسعار الوقود شهريًا بدلًا من أن يكون ربع سنوي.

واستهدف القرار خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم، وتم تحديد اليوم العاشر من كل شهر للتعديل، والتطبيق يكون في اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة.

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