«النيابة العامة» تنفذ أكثر من 160 ألف إجراء في أسبوع

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، تنفيذ أكثر من 160 ألف إجراء خلال أسبوع واحد.

وعبر حسابها على «تويتر»، ذكرت النيابة العامة، أنه خلال الفترة من 19/ 5/ 1442هـ حتى 25/5/ 1442هـ، نفذ أعضاء النيابة العامة 160 ألف و324 إجراء، فيما بلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة 5489، وقد تم إنجاز 4250 قضية.

في ذات الإطار، بلغ عدد طلبات زيارة مقرات النيابة العامة 1812 طلبًا، ووصل عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين عن بُعد 431 خدمة، كما تمت معالجة 12 شكوى للموقوفين والمسجونين عبر «خدمة أبشر».

#النيابة_العامة تُنَفذ أكثر من (١٦٠) ألف إجراء خلال أسبوع واحد. pic.twitter.com/NHTPHOeP6R — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) January 10, 2021

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