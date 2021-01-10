مسؤول: استراتيجية سعودية لاستبعاد 82% من النفايات الحالية خلال الـ15 عامًا المقبلة

كشف الرئیس التنفیذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، الدكتور عبد الله السباعي، عن وجود استراتیجیة حكومية لاستبعاد 82% من النفايات الحالیة خلال الـ15 عامًا المقبلة.

وأوضح السباعي خلال حواره مع نشرة الرابعة بفضائية «العربیة»، الیوم الأحد، أن النفايات تتجاوز حالیًّا 50 ملیون طن، وسیتم تدويرھا والاستفادة منھا مجدداً بدلاً من التخلص منھا بالطريقة الحالیة.

وقال إن المركز يهدف للعمل بالاقتصاد الدائري كأحد مبادئ الاستدامة، ويعني بجميع أنواع النفايات عدى المشعة، مؤكدًا سعيه لتقليل الاعتماد على مرادم النفايات والحفاظ على المصادر الطبيعية للاستفادة منها كمصادر لإعادة التدوير وإنتاج منتجات جديدة وكمحسنات التربة أو إنتاج الطاقة من هذه النفايات.