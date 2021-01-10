ولي العهد: المجتمعات في «ذا لاين» ستكون مترابطة افتراضيًا

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن مشروع «ذا لاين» عبارة عن مدينة مليونية بطول 170 كم في نيوم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم بصفر سيارات، وصفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية.

وأوضح سمو ولي العهد، أن مشروع «ذا لاين» ثورة حضارية للإنسان فهو يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ويسهم في قضاء الحوائج اليومية في 5 دقائق، قائلًا: «المدن الحديثة بنيت لتضع الآلة قبل الإنسان، ونحن بحاجة لتجديد مفهوم المدن الحالية إلى مستقبل».

وأكد أن 90% من البشر يتنفسون هواءً ملوثًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2050 سيهجر مليار إنسان لارتفاع الكربون ومنسوب مياه البحار.

وقال إن مدينة ذا لاين ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عامًا، مما يعزز جودة الحياة.

وأكد أن بدء تطوير «ذا لاين» سيتم خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءًا مهمًا من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم، مشيرًا إلى أنه سيوفر 380 ألف فرصة عمل.

ويعد مشروع ذا لاين في نيوم، نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

ستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.