99% إنجاز الشميسي

شارف مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة جدة السريع على الانتهاء، والمتضمن 16 مسارًا للمركبات، وبنسبة إنجاز 99 %، خاصة بما يتعلق بأعمال وزارة النقل بالسفلتة والإنارة ومداخل المركز.

المشهد الحضري

رصدت «دوت الخليج» المشروع وأعمال المركز الحالية، وأكدت المصادر أنه سيتم افتتاحه في رجب المقبل بصورة كلية بعد تجربة المشروع لفترة وجيزة، حيث تبقى من المراحل الأخيرة تركيب كامل المظلات لنقاط التفتيش، وعقدت اللجنة المشرفة على المشروع التابعة لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اجتماعًا تم خلاله بحث كافة الأعمال المتعلقة بإنجازه وترتيب، مباشرة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بالمركز.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة بتقليص مدة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي والزوار.

زيادة المسارات

تشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عددًا من المرافق الخدماتية للجهات الحكومية ذات العلاقة،

وتتمثل المرافق الخدمية المتواجدة في مركز الضبط الأمني بالشميسي في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركز للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلًا في أمن الطرق، ومسارات المركبات.