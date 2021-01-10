6 أشهر مهلة الترخيص البيطري

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الكوادر البيطرية العاملين في المملكة قبل 1/‏1/‏ 2021 الذين لا يحملون تراخيص، إلى سرعة الحصول على الترخيص اللازم، قبل الأول من يوليو 2021، وبدون إيقاع أي عقوبات مالية عليهم.

قاعدة بيانات

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الوزارة على تنظيم وتحسين بيئة الأعمال البيطرية، وبناء قاعدة بيانات لجميع الكوادر البيطرية، وإتاحة الفرصة لترخيص الكوادر البيطرية الجديدة، إضافة إلى المحافظة على جودة الأعمال، وضمان حق المستفيد من خدمات الكوادر البيطرية، وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

منشأة مسجلة

أفادت الوزارة أن الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري للأطباء، وشهادة الدبلوم للمساعدين البيطريين، وفي حالة غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تكون الشهادة موثقة من التعليم العالي ووزارة الخارجية والسفارة السعودية ببلد الحصول على المؤهل، وفي حال حصول المتقدم على وثائق أعلى «ماجستير، دكتوراه، دبلوم عالي» يلزم إرفاقها.

ومن الشروط أيضًا أن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي سواء كانت منشأة بيطرية أو مشروع إنتاج حيواني أو سمكي أو خدمات مساندة للإنتاج الحيواني.