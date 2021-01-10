119 شركة عمرة مطالبة بمراجعة إدارة الوافدين

وأوضحت مصادر «دوت الخليج» أن الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بالمديرية العامة للجوازات طلبت معاودة إبلاغ الشركات التي لم تراجع أو تستكمل إجراءاتها بمراجعة إدارة الوافدين، حيث سبق أن تم تسليم تلك الشركات غرامات بتاريخ 11/30//1441.
وكانت «دوت الخليج» نشرت في عددها الصادر الأحد خبرًا حول إيقاف 540 شركة عمرة، فيما أن بعض الشركات الموقوفة خدماتها مطالبة بغرامات تصل إلى 100 مليون ريال، وأخرى بـ50 مليونًا.
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