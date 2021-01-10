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119 شركة عمرة مطالبة بمراجعة إدارة الوافدين

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طالبت الإدارة العامة للشركات بوزارة الحج والعمرة، شركات العمرة التي لم تراجع نهائيًا أو تستكمل إجراءاتها بإدارة الوافدين بجوازات المنطقة، والبالغ عددها 119 شركة عمرة، بالمراجعة وإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمخالفات كسر التأشيرة المدونة عليها، والتي تصل قيمة غرامة كسر التأشيرة الواحدة إلى 25 ألف ريال.

وأوضحت مصادر «دوت الخليج» أن الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بالمديرية العامة للجوازات طلبت معاودة إبلاغ الشركات التي لم تراجع أو تستكمل إجراءاتها بمراجعة إدارة الوافدين، حيث سبق أن تم تسليم تلك الشركات غرامات بتاريخ 11/‏30/‏/‏1441.

وكانت «دوت الخليج» نشرت في عددها الصادر الأحد خبرًا حول إيقاف 540 شركة عمرة، فيما أن بعض الشركات الموقوفة خدماتها مطالبة بغرامات تصل إلى 100 مليون ريال، وأخرى بـ50 مليونًا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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