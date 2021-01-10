ويأتي حفل تكريم 27 منشأة وطنية تقديراً لنماذج سعودية حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي، المعتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة. وفازت بالجائزة في دورتها الخامسة 11 جهة حكومية و14 منشأة خاصة، ومنشأتان خيريتان.
ويقام على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، يومي 19 - 20 يناير الحالي.
ويشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليميا ومحليا، لتكون مصدر إلهام وتحفيز المنشآت الوطنية.
يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتستهدف الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن الملك
أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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