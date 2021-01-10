شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط 306 مخالفات فورية للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 3,244 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة من المدة 31 ديسمبر إلى 7 يناير؛ للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".

وأسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط 306 مخالفات فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

وكانت أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتصدرت أعلى المناطق للجولات التفتيشية كلاً من الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، القصيم، تبوك، عسير، المدينة المنورة، نجران، جازان، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، الباحة.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.