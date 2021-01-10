شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: «ذا لاين» نقلة نوعية وإبداعية في تصميم المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، إن إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم، نقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية ويحافظ عليها مع الاعتماد على المصادر المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأضاف عبر "تويتر": "العالم في حاجة إلى تغيير جذري في مفهوم التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يكفل تحقيق التوازن والاستدامة في ظل النمو المضطرد لأعداد السكان في العالم والضغوط الكبيرة على البيئة، التي تسببت في تدهور الموائل الطبيعية وفقدان التنوع الأحيائي والتغير المناخي وتلوث النطاقات البيئية وغيرها".