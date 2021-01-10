أمطار رعدية على القنفذة والليث وبحرة حتى الثانية صباحًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باستمرار الأمطار الرعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل محافظات الليث، القنفذة، بحرة، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الغد.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، فيما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

