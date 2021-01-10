ذا لاين .. كيف يمكن بناء مجتمعات لا تسير فيها المركبات وبدون شوارع؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - نيوم

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كيف يمكن بناء مجتمعات إدراكية لا تسير فيها أي مركبات ولا تضم أي شوارع؟ كان هو السؤال الأبرز الذي طرأ بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مدينة ذا لاين في نيوم.

وبحسب الموقع الرسمي لـ”ذا لاين”، يسلط المشروع الضوء على نهج نيوم الفريد في مجال التصميم الحضري للقرن الحادي والعشرين، ويضمن هذا النهج الذي يركز على المشاة أولًا أن تُبنَى المجتمعات حول الأشخاص، وليس المركبات والطرق المزدحمة، من خلال بنى تحتية تعمل بانسجام مع البيئة التي يمكن الوصول إليها في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام.

الطبيعة والإنسان:

وستعمل طبقة البنية التحتية الذكية في مشروع “ذا لاين” على خلق مساحة تنسجم فيها الطبيعة مع الإنسان لتبعث المزيد من الطمأنينة والراحة للسكان، بعد أن شكّلت الطرق المعبّدة للسيارات تصميم المدن المعاصرة. ويضع المشروع جميع الاحتياجات والأماكن الحيوية والمراكز الجذابة ضمن مسافة مشي قصيرة من أي نقطة على طول “ذا لاين”.

وستُدمَج المرافق والخدمات، والنقل العام فائق السرعة، والنقل اللوجستي، والبنية التحتية الرقمية – بكل سلاسة، بما يضمن عدم التأثير على المعيشة، كما سيتيح هذا التصميم الفريد التطوير المستمر، لاسيما من الناحية التقنية دون إزعاج للسكان.

مجتمعات إدراكية:

كما ستنشأ مجتمعات إدراكية ضمن إطار رقمي متكامل وتقنية لاسلكية، حيث تضمن البنية الرقمية توافر جميع الاحتياجات في متناول اليد، إلى جانب التطور والتعلم المستمر للمجتمعات.

وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع مدينة ذا لاين والتي ستُدار مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.

