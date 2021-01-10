السعودية اليوم / مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية يعقد اجتماعه الثامن عشر برئاسة الدكتور ماجد القصبي



الرياض 26 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 10 يناير 2021م واس

عقد مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء

وأعرب معالي الدكتور ماجد القصبي باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة ونيابة عن المنظومة الإعلامية كاملة، عن الشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، على ما بذله من جهود بارزة وإسهامات ملموسة في تطوير وارتقاء وكالة الأنباء السعودية، وعن الشكر لمنسوبي "واس" كافة.

واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التقارير ومنها تقرير اللجنة التنفيذية للجنة التطويرية وما طرحته من محاور للإسهام في مواصلة تطوير أعمال الوكالة وأدائها، واطلع على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

كما تدارس الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بهدف تعزيز الموارد المالية لوكالة الأنباء السعودية.

واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات.

// انتهى //

19:34ت م

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الرياض 26 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 10 يناير 2021م واسعقد مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية اجتماعه الثامن عشر اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وأعرب معالي الدكتور ماجد القصبي باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة ونيابة عن المنظومة الإعلامية كاملة، عن الشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، على ما بذله من جهود بارزة وإسهامات ملموسة في تطوير وارتقاء وكالة الأنباء السعودية، وعن الشكر لمنسوبي "واس" كافة.واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التقارير ومنها تقرير اللجنة التنفيذية للجنة التطويرية وما طرحته من محاور للإسهام في مواصلة تطوير أعمال الوكالة وأدائها، واطلع على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.كما تدارس الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بهدف تعزيز الموارد المالية لوكالة الأنباء السعودية.واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات.// انتهى //19:34ت م0135

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