السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يغادر إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19



الجزائر 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون، غادر الجزائر اليوم متوجها إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه اليمنى نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19.

وأوضح بيان رئاسي أن علاج هذه المضاعفات التي تعد "حالة غير مستعجلة"، كان مبرمجا قبل عودة الرئيس تبون من ألمانيا يوم 29 ديسمبر الماضي، غير أن التزاماته حالت دون ذلك.

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19:21ت م

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