السعودية اليوم / لبنان تسجل 3743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3743 إصابة جديدة بفيروس

وبينت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 142099، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1606 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة.

// انتهى //

19:21ت م

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بيروت 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3743 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 219296 إصابةً.وبينت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 142099، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1606 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة.// انتهى //19:21ت م0129

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