

الدمام 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه مؤخراً، فريق تحرير صحيفة "صُبرة" الإلكترونية.

ونوه سموه بالدور المهم الذي يقوم به الإعلام في نقل الصورة الإيجابية عن ما تشهده المملكة من تطور ونقلات نوعية في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية أن يرافق ذلك مهنية صادقة، والحرص على أداء الرسالة الوطنية بمسؤولية، واستشعار أهمية الإعلام في تشكيل الفكر وصناعة الرأي.

من جهته ثمن رئيس التحرير بالصحيفة حبيب محمود، دعم وتوجيه سموه لمنسوبي الإعلام بالمنطقة .

// انتهى //

18:17ت م

0124





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي فريق تحرير صحيفة "صبرة" الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.