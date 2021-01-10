السعودية اليوم / الأردن تسجل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 288785 حالة شفاء بعد تسجيل 1802 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4024 حالة.

// انتهى //

18:04ت م

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عمّان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 307209 إصابات.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 288785 حالة شفاء بعد تسجيل 1802 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4024 حالة.// انتهى //18:04ت م0123

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