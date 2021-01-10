اجتماعي / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي منسوبي فريق المحبة والسلام التطوعي



الدمام 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهمية العمل التطوعي في تحقيق التكاتف المجتمعي، والإسهام الفاعل في التنمية، منوها بما أولته رؤية المملكة من اهتمام بالعمل التطوعي، بوصفه ركيزةً في تنمية القدرات والطاقات، واستثمارها الاستثمار الأمثل، ودعم العمل المجتمعي.

وأكد سموه خلال لقائه بمكتبه اليوم , قائد فريق (المحبة والسلام التطوعي) عبدالعظيم الضامن، وعددا من أعضاء الفريق , أهمية العمل على إرساء قيم السلام والتعايش في المجتمع، والحرص على البرامج والمبادرات التي تعزز الروابط الأخوية، وتقوي الصلات بين أبناء الحي الواحد، وأهمية الشراكة في ذلك مع مختلف المؤسسات والجمعيات .

وأضاف أن قيمة العمل التطوعي قيمة إنسانية إسلامية، نابعة من حرص واهتمام الفرد على خدمة مجتمعه، وإسهامه في تنميته وتطويره، متميناً سموه للفريق ومنسوبيه التوفيق.

من جهته نوه قائد فريق (المحبة والسلام التطوعي) بدعم وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على توجيه المتطوعين، وتشجيعهم لمواصلة جهودهم، واستمراريتها، لافتاً إلى أن الدعم الذي يجده الفريق من مختلف الجهات والأفراد حافزٌ لكل المتطوعين لبذل المزيد نحو مجتمعهم.

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18:03ت م

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