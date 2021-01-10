حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لمستحقى الدفعة 38

قام برنامج حساب المواطن اليوم، بإيداع المبلغ المستحق للدفعة 38 والذى وصل إلى 1.9 مليار ريال، وهو المبلغ المخصص لدعم شهر يناير للمواطنين الذين اكتملت أوراق طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق فى هذه الدفعة 10.7 مليون مستفيد.

هذا وقد بلغ إجمالى ما دفعه برنامج حساب المواطن من تعويضات مدفوعة بأثر رجعى عن الدفعة 37 وهى الدفعة السابقة مباشرة، ما يقرب من 15 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالى ما دفعـه البرنامـج أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال للمستفيدين، وذلك منذ انطلاقته.

وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمى لبرنامج حساب المواطن: إن المستفيدين الذين حصلوا على الدعم فى هذه الدفعة بلغت نسبتهم 78%، كما أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1047 ريالًا، بينما وصل عدد أرباب الأسر إلى أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، ووصل عدد التابعين إلى ما يزيد على 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الاستحقاق ما يزيد على 185 ألف مستفيد، وبذلك تكون نسبتهم 8% من إجمالى المستفيدين الرئيسيين.

وأضاف المتحدث الرسمى لبرنامج حساب المواطن، أن أرباب الأسر بلغت نسبتهم 93%، بينما بلغت ربَّات الأسر 7%، أما الإناث المستقلات فقد بلغت نسبتهن 43%، بينما بلغت نسبة الذكـور المستقلين 57%.

تعديلات برنامج حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن مؤخرًا بعمل بعض التعديلات وأقر عددا من الضوابط الجديدة تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل فى البرنامج وذلك بالنسبة للمستفيدين الجدد، بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، كما تضمنت التعديلات أيضا تعليق استقبال الطلبات الجديدة بالنسبة للمتقدمين للحصول على دعم برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة «28» من شهر مارس لعام 2020م.

أما بالنسبة للأفراد المستقلين فقد ألزمتهم التعديلات الجديدة أن يضيفوا ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك عن طريق رفع أحد الإثباتات التالية «صك ملكية السكن، عقد إيجار موحد من منصة إيجار، مشهد إثبات سكن جامعى أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية» وجعلته شرطا أساسيا لضمان استمرار الدعم.