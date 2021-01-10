إعانات غذائية لمستفيدي الضمان في 3 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الجمعية الأهلية للطعام «إطعام» ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتفعيل برنامج دعم المستفيدين المدرجين بالضمان الاجتماعي بالمواد الغذائية، وبناء قاعدة بيانات للعملاء المستفيدين من برامج الجمعية.

ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون التمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك، والرئيس التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان.

وتأتي هذه الاتفاقية لدعم خطوات الجمعية نحو توجيه الدعم الغذائي للمستحقين من مستفيدي الضمان في 3 مناطق، وبما يسهم في توسعة نطاق التوزيع الغذائي في المحافظات والقرى التابعة للمناطق الجغرافية الثلاث.

وأعرب الشوشان عن شكره للوزارة، ولوكالة التمكين والضمان الاجتماعي على تجاوبها وتفاعلها مع الجمعية في سبيل دعم منسوبي الضمان بالإعانات الغذائية، مشيرا إلى أن «إطعام» أنشأت مركزا متخصصا بالعملاء وعلاقات المستفيدين، يعمل على تسهيل الوصول للمستحقين من الخدمات بأفضل وسائل الخصوصية، وبما يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بشكله السليم.

الاتفاقية تشمل مستفيدي الضمان في مناطق: