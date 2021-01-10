شكرا لقرائتكم خبر إعانات غذائية لمستفيدي الضمان في 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون التمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك، والرئيس التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان.وتأتي هذه الاتفاقية لدعم خطوات الجمعية نحو توجيه الدعم الغذائي للمستحقين من مستفيدي الضمان في 3 مناطق، وبما يسهم في توسعة نطاق التوزيع الغذائي في المحافظات والقرى التابعة للمناطق الجغرافية الثلاث.
وأعرب الشوشان عن شكره للوزارة، ولوكالة التمكين والضمان الاجتماعي على تجاوبها وتفاعلها مع الجمعية في سبيل دعم منسوبي الضمان بالإعانات الغذائية، مشيرا إلى أن «إطعام» أنشأت مركزا متخصصا بالعملاء وعلاقات المستفيدين، يعمل على تسهيل الوصول للمستحقين من الخدمات بأفضل وسائل الخصوصية، وبما يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بشكله السليم.
الاتفاقية تشمل مستفيدي الضمان في مناطق:
- الرياض
- الشرقية
- مكة المكرمة
كانت هذه تفاصيل خبر إعانات غذائية لمستفيدي الضمان في 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.