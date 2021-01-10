شكرا لقرائتكم خبر منتدى افتراضي يبحث تعزيز جهود العناية بالأسرة في المملكة والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبحث المنتدى الافتراضي تبادل الحلول والخبرات في مجال الاستشارات الأسرية، وإبراز أفضل الممارسات الإيجابية، وقصص النجاح في مجال الاستقرار الأسري، والاستفادة من التجارب وإعداد برامج تدريبية مشتركة، وترسيخ مبادئ التلاحم الاجتماعي، وذلك عبر أربع جلسات حوارية على مدى يومين، بمشاركة خبراء وخبيرات ومختصين في المجالين الأسري والاجتماعي.وأكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري أن المنتدى يعكس التلاحم القوي ووحدة الهدف بين الأسرة السعودية والإماراتية، لترسيخ وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي من خلال تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال الاستقرار الأسري.
من جهتها أوضحت الأمين العام للاتحاد النسائي العام نورة السويدي، أن إقامة منتدى (أسرة آمنة مجتمع آمن) جاء لترسيخ دعائم استقرار الأسرة والمحافظة على ديمومتها وإحداث دور إيجابي في حياة أفرادها.
4 جلسات حوارية بالمنتدى
- الأولى بعنوان (أسرتي مصدر سعادتي)
- الثانية بعنوان (الثقافة الأسرية وصناعة التغيير)
- الثالثة بعنوان (الإيجابية لتفادي حدوث الأزمات وحل المشكلات)
- الرابعة تتناول (الترابط الأسري والمجتمعي).
كانت هذه تفاصيل خبر منتدى افتراضي يبحث تعزيز جهود العناية بالأسرة في المملكة والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.