تتويج الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الاثنين المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، الاثنين المقبل، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.

ويأتي حفل تكريم 27 منشأة وطنية تقديرا لنماذج سعودية حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي المعتمد في الجائزة.

وفازت بالجائزة في دورتها الخامسة 11 جهة حكومية و14 منشأة خاصة، ومنشأتان خيريتان.

ويقام على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، يومي 19 - 20 يناير الحالي.

ويشهد الملتقى عددا من الجلسات العلمية التي تستعرض عددا من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليميا ومحليا، لتكون مصدر إلهام وتحفيز المنشآت الوطنية.

يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتستهدف الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة.