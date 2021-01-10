شكرا لقرائتكم خبر 10 جهات وطنية تشارك مرئياتها عن استراتيجية «الألكسو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت 10 جهات وطنية في إبداء مرئياتها عن الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» ( 2023 - 2028)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت أخيرا في مدينة الرياض.

وقد طلبت «الألكسو» من الدول الأعضاء في المنظمة إبداء مرئياتها عن مسودة الاستراتيجية المقترحة للمنظمة، وعملت المملكة من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي في الألكسو، على تضمين جميع الجهات ذات العلاقة في مجالات عمل المنظمة في المشاركة في تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها وفقا للتخصص.

وتعمل «الألكسو» على التحضير لعرض مرئيات الدول على لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية للمنظمة في اجتماعها المقرر إقامته في تاريخ 19 يناير الحالي، لعرضها لاحقا على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه المقرر إقامته في أبريل المقبل للاطلاع وإبداء الملاحظات، حيث تنتهي الاستراتيجية الحالية للمنظمة في نهاية 2022.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» منظمة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية، وذلك بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي، والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي من أجل متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها.