علماء محليون ودوليون في «أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا بحضور محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على استراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، إضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنطقة على ضوء القواعد المنظمة لذلك.

من جهة أخرى وافق أمير المنطقة على إقامة فعاليات (أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي) خلال الفترة 9 إلى 10 من فبراير المقبل، ويشارك فيها نخبة من العلماء المحليين والدوليين في المجال الرقمي، وتهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز منظومة التحول الرقمي بالمنطقة ومحافظاتها، وذلك لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، اطلع خلاله على أعمال وإنجازات ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي) منذ انطلاقته في محرم الماضي، وآليات سير المبادرات البالغ عددها411 مبادرة تقنية قدمتها جهات حكومية وأهلية بالمنطقة إضافة إلى الأفراد.

وأوضح المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري أن الملتقى حقق منذ انطلاقته قبل 4 أشهر العديد من المكتسبات من أبرزها إنشاء تطبيقات هواتف ذكية ومنصات الكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، وصناعة قدوات رقمية تتبناها الشركات البارزة مثل (Google) و (Amazon) لتنمية قدرات أبناء المنطقة وتطوير أفكارهم، كما وقع 20 عقدا لتنفيذ أبحاث وابتكارات تخدم المنطقة، كما عمل الملتقى على استقطاب علماء محليين دوليين في المجال الرقمي، وتنظيم حوارات ودورات تدريبية تستهدف أبناء المنطقة في المجالات الرقمية.

وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي تواجد علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي.

واستعرض الفيصل خلال الاجتماع المبادرات التحويلية وخطوات الجهات التنفيذية نحو رقمنة التعاملات وتعزيز استخدام التقنية والتحوّل لمدن وقطاعات ذكية، كما تمّ التطرق إلى آلية تحكيم المبادرات والتي تمت وفق أسس علمية ركزت على مدى ارتباط المبادرات بأهداف موضوع الملتقى لهذا العام، والرامية لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، وبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز مكة الذكية، إضافة إلى أتمتة العمل في الجهات الحكومية بالمنطقة.

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