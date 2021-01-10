شكرا لقرائتكم خبر 6 ملايين معتمر ومصل قدموا للمسجد الحرام في 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نحو 6 ملايين معتمر ومصل إلى المسجد الحرام خلال ثلاثة أشهر تقريبا، وذلك بين الفترة من 17 صفر إلى 25 جمادى الأولى الحالي، حسبما أوضحته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

إلى ذلك أوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أنه يستخدم أكثر من 20 جهاز بايوكير موديل راد الف، الخاص بالتعقيم، والذي يعمل على نشر الرذاذ الجاف على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق، وعلى تعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجاف حتى لا يبقى أثر في الأرضيات يعوق المصلين والمعتمرين.

وأضاف أن الجهاز ينشر مادة الهايبو كلوريد « BC65 « الصديقة للبيئة وغير الضارة، حيث يعقم الجهاز الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريبا ساعتين في الهواء، ويصل حجم الجزيئات 1٫2 مايكرون، مما يساعدها في البقاء فترة أطول.

وأشار السويهري إلى أن الجهاز يعمل عبر نظام التعقيم الجوي ويغطي ما يزيد على 8م2 في الجولة الواحدة، ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة التي تعمل بكفاءة وأمان، ويمكن تركيبه في جميع المواقع حسب ما تتطلب الحاجة، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى بين قاصدي المسجد الحرام.

المعتمرون والمصلون في 3 أشهر

1,654,000 معتمر

4,640,000 مصل