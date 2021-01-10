تطوير 190 كلم من طرق جدة خلال عام

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ووفق خطة عمل مدرجة جرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تنفيذ أعمال سفلتة بطول 5.9 ملايين م2، وأرصفة لمساحة بلغت 254 ألف م2، وتركيب 7000 عمود إنارة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2020 نحو 190 كلم من أعمال التطوير للطرق الرئيسة والفرعية داخل المدينة، وركبت 4.400 لوحة لأسماء الشوارع ضمن جهودها في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسة في أنحاء المدينة.ووفق خطة عمل مدرجة جرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تنفيذ أعمال سفلتة بطول 5.9 ملايين م2، وأرصفة لمساحة بلغت 254 ألف م2، وتركيب 7000 عمود إنارة.

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