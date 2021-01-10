أمانة الشرقية تزرع 10 آلاف زهرة موسمية

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وأوضحت الأمانة استمرار جهودها في تطوير وزيادة الرقعة الخضراء وتشجير الشوارع والميادين والحدائق العامة، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مختلف المدن والمحافظات بهدف الاهتمام بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها وفقا لأفضل المعايير وتحقيق للأهداف التجميلية والبيئية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زرعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 10 آلاف زهرة موسمية و330 شجرة متنوعة وزادت المساحات الخضراء بـ5300 م2 من الأعشاب النجيلية في جوف بني هاجر.وأوضحت الأمانة استمرار جهودها في تطوير وزيادة الرقعة الخضراء وتشجير الشوارع والميادين والحدائق العامة، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مختلف المدن والمحافظات بهدف الاهتمام بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها وفقا لأفضل المعايير وتحقيق للأهداف التجميلية والبيئية.

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