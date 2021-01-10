«النقل» تمسح 12 ألف كلم من الأسطح الاسفلتية بالمناطق

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وأنهت الوزارة العديد من المشروعات المساهمة لتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال مسح الأضرار بالأسطح الأسفلتية بطول إجمالي يبلغ 12 ألف كلم، وتنفيذ أعمال قياس معامل الوعورة العالمي للطرق بطول 207 كلم، إضافة إلى المسح الجغرافي للمسارات الطولية بطول 500 كلم، وتنفيذ 3.400 نقطة بأعمال المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق، إضافة إلى تنفيذ أعمال قياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول إجمالي 60 كلم.وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.
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