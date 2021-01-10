شكرا لقرائتكم خبر واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في «شتاء السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم واجهة الخبر البحرية العديد من الأماكن الترفيهية مثل النوافير الراقصة والمطاعم والمراسي المخصصة لاستئجار المراكب، والطرق المخصصة لهواة الدراجات، بالإضافة إلى مسطحات خضراء واسعة وحدائق منسقة، ومناظر ممتعة تجمع بين البحر والحدائق والملاعب والبحيرات وغيرها، في منظومة سياحية رائعة تجعل من هذا المكان وجهة للعائلات.مقومات وخدمات عديدة تجعل الزيارة إلى واجهة الخبر البحرية تجربة سياحية فريدة، ففي الوقت الذي يستمتع فيه الأطفال بالملاعب المخصصة لهم، يمكن للكبار التقاط صور تذكارية جميلة لجسر الملك فهد الشهير، أو برج الخبر المائي، أو الاستمتاع بجلسة ممتعة في أحد الكافيهات أو وجبة محببة في أحد المطاعم التي يرتادها السياح والزوّار للاستمتاع بالمأكولات والمشروبات على إطلالة البحر المميزة.
ويمكن الاستمتاع بممشى (أجدان ووك) جنوب الكورنيش الجديد، الذي يعد تجربة قائمة بذاتها، حيث يضم أجمل المقاهي والمطاعم الحديثة في الخبر، أما عشاق الرحلات البحرية فيمكنهم الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس على متن قارب في مياه الخليج، كما يمكنهم الاستجمام في منتجع شاطئ الغروب، الذي يعد واحة للهدوء والاستجمام والرفاهية، أو ممارسة النشاط والإثارة من خلال جرافيتي ترامبولين بارك بالخبر، حيث المرح مع جدران التسلق والترامبولين وألعاب الواقع الافتراضي التي تجذب كل أفراد الأسرة في أجواء لا تنسى.
وتعد مدينة الخبر من الوجهات السياحية المميزة في المنطقة الشرقية التي أدرجتها الهيئة السعودية للسياحة مع الدمام والأحساء ضمن أكثر من 17 وجهة في موسم (شتاء السعودية) الذي أطلقته مؤخرا ويستمر حتى نهاية شهر مارس 2021م، وتطرح من خلاله ما يزيد عن 300 تجربة وباقة سياحية تقدمها أكثر من 200 شركة قطاع خاص تعمل في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر واجهة الخبر البحرية.. وجهة عائلية ممتعة في «شتاء السعودية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.