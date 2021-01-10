أجواء تهامة الباحة تجذب الباحثين عن الاستمتاع بالمناظر الخلابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات القطاع التهامي مقصدا لأهالي سراة منطقة الباحة هذه الأيام، لاعتدال أجوائه المائلة إلى الدفء وسط طبيعة تزدان بالجمال وخرير الماء الجاري في أوديتها.

وتستقبل محافظات القطاع «المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد» الزوار بعد أن أنهت الجهات المختصة تهيئة المتنزهات والمواقع السياحية والحدائق، فضلا عن الفعاليات الربيعية التي ستستمر ثلاثة أشهر، ومن أبرزها مهرجان ربيع الباحة الذي يقام حاليا بمحافظة المخواة، مشتملا على عدد من الفعاليات الترفيهية والشبابية والعائلية، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي يشهدها المسرح المفتوح.

ويشهد شتاء القطاع التهامي عامة حضور منتجات أراضيها الزراعية وصناعاتها التقليدية الخفيفة التي تكتظ بها الأسواق، إلى جانب انتشار المراكز والوحدات السكنية الجديدة والفنادق والاستراحات بشكل ملحوظ، مما يبرز السياحة كرافد اقتصادي مهم.

وللقطاع التهامي بالمنطقة ميزة فريدة تكمن في التنوع المناخي والبيئي لمحافظاتها الأربع، مما جعل منه محط أنظار الزوار، إذ يجمع موقعه الذي يمتد ما بين سواحل البحر الأحمر غربا، وحتى قمم جبال السروات شرقا العديد من الأودية الجارية والسهول الخضراء التي يقف عليها جبل شدا بشموخه وروعة مطلاته المليئة بالمناظر الخلابة التي تأسر النفوس.

وتمثل الأودية المليئة بالمياه والخضرة جزءا مهما من الهوية السياحية للقطاع التهامي.

ويحتضن القطاع التهامي إرثا حضاريا وثقافيا مهما، باحتضانه عددا من المواقع الأثرية، مثل قرية ذي عين التراثية التي بنيت على قمة جبل من المرمر الأبيض، تحيط بها مجموعة من المزارع التي تسقى من عين القرية العذبة، وقريتي الخلف والخليف اللتين تبعدان 5 كلم عن شمال محافظة قلوة وتضمان عددا من النقوش الإسلامية التي أرجعها المؤرخون لأواخر القرن الـثامن وأوائل القرن الـتاسع الهجريين.

أودية يقصدها الزوار:

وادي الأحسبة

يبعد 20 كلم عن محافظة المخواة باتجاه الساحل

وادي عليب

يبعد 10 كلم عن محافظة الحجرة

وادي الخيطان

يقع في أسفل عقبة الأبناء جنوب محافظة بلجرشي