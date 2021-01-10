124 حديقة و16 واجهة بحرية تستقبل زوار جازان

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وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز العديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان ليتوافد إليها الأهالي والمقيمون والزوار.وبين أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعما للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل
نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.
وأكد حرص الأمانة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والمقيمين، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
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