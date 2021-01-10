الصقيران يحتفل بزفاف ابنته أحلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة والمتحدث الرسمي باسم الإدارة حمود الصقيران بزفاف ابنته أحلام إلى الشاب عبدالرحمن الزعتر، في الحفل الذي احتضنته إحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور الأهل والأصدقاء وذوي العروسين.

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