شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع المناعة ضد كورونا 50% بعد جرعة اللقاح الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 166 حالة، و5 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات 363809 حالات، من بينها 1970حالة نشطة، منها 309 حالات حرجة.

وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات الفيروس، قائلا «إن المملكة من ضمن الدول التي ترصد استقرارا في إصابات كورونا»، لافتا إلى أن معظم التحورات في الفيروسات تؤدي إلى ضعفها، ولا تؤثر تحورات كورونا في فعالية اللقاحات.

وقال «لم ترصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا»، مبينا أن أكثر من 178 ألف شخص تلقوا التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، ويجب على من تلقوا التطعيم بالجرعتين من اللقاح الالتزام بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية».

وتابع العبد العالي «لدينا خبراء يبحثون بروتوكولات السفر الدولي، وسوف نعلن عن ذلك في حينه، ولا يشترط حتى الآن أخذ اللقاح للسفر، ولكن الدراسات حول ذلك مستمرة»، منوها إلى أن نسبة المناعة بعد الجرعة الأولى 50%، وترتفع بعد أخذ الجرعة الثانية بنحو أسبوعين.

وأشار إلى أن اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجائحة جعل المملكة ضمن الدول الأكثر أمانا من الفيروس، والمملكة حققت نجاحات كبيرة، وهي من أوائل الدول التي وفرت اللقاح.

ولفت إلى أن الوزارة سوف تخفف الإجراءات الوقائية عند حصول المجتمع على المناعة، كما أن مناعة اللقاح أفضل من مناعة التعافي من كورونا بعد الإصابة، مفيدا بأن الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات في المملكة تشهد تراجعا كبيرا وملحوظا.

توزيع الإصابات بحسب المناطق:

إجمالي الحالات 363,809

المتعافون 355,548

الحالات النشطة 1970

الوفيات 47

توزيع الإصابات بحسب المناطق:

الرياض 47

مكة المكرمة 22

المدينة المنورة 5

الحدود الشمالية 4

القصيم 2

حائل 2

الشرقية 22

عسير 6

تبوك 3

نجران 1

جازان 2

الجوف 1