تطوير الشميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تسهيل الحركة والتيسير على القادمين للعاصمة المقدسة وزيادة مسارات فرز المركبات إلى 16 مسارا، أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة - جدة السريع في مراحله النهائية.

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