شكرا لقرائتكم خبر وظائف صحية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وذلك خلال الفترة من 04 /06/ 1442هـ، وحتى 17 /06/ 1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، تتمثل في :(طبيب مقيم - صيدلي أول - صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها 40 وظيفة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، والتقدم عليها الكترونيا حسب التخصصات المذكورة.

ولفت إلى أن الجامعة اشترطت في شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.