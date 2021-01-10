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وظائف صحية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وذلك خلال الفترة من 04 /06/ 1442هـ، وحتى 17 /06/ 1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، تتمثل في :(طبيب مقيم - صيدلي أول - صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها 40 وظيفة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، والتقدم عليها الكترونيا حسب التخصصات المذكورة.

ولفت إلى أن الجامعة اشترطت في شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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