شكرا لقرائتكم خبر وظائف صحية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، تتمثل في :(طبيب مقيم - صيدلي أول - صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها 40 وظيفة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، والتقدم عليها الكترونيا حسب التخصصات المذكورة.ولفت إلى أن الجامعة اشترطت في شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف صحية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.