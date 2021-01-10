38 مليون طن من النفايات خلال عام وتدوير 5.7% منها

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كما أظهرت متابعة لجان الاستقصاء الوبائي التابعة لأمانات المناطق لحالات التسمم الغذائي خلال 2019 ثبوت الإدانة في 24 حالة، تعرض خلالها 501 شخص للتسمم، وجرى الرفع بها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث صدرت العقوبة المناسبة ووجهت الأمانات بتنفيذها، بحسب التقرير السنوي للوزارة عن 2019.وأشار تقرير الوزارة الذي اطلعت عليه الصحيفة إلى أن الرقابة على المحلات التي تمس صحة الفرد تتم بشكل يومي، وبطرق مجدولة من قبل الأمانات والبلديات ومن خلال فريق من المراقبين الصحيين.
إجمالي المراقبين الصحيين 2.220
- الشهادات الصحية 970,287
- الجولات التفتيشية 1.357,708
- المحلات التي جرى تفتيشها 787,517
- العاملون في المحلات التي جرى تفتيشها 1,310,426
- المحلات المخالفة 231,207
- الإنذارات 212,584
- الغرامات المالية260,359
- المواد المخالفة المصادرة: 465,250 لترا
- المواد المخالفة المصادرة: 1,061,567 كجم
آلية خدمات النظافة
- ذاتي 210
- مقاول 75
كمية النفايات 38 مليون طن
- نفايات منزلية: 23,091 مليون طن
- مخلفات هدم وبناء: 14,647مليون طن
- نسبة التخلص بالدفن الصحي 94,3%
- نسبة التخلص بإعادة التدوير 5,7%
- عدد مراقبي النظافة 2,809
مستهدف في عام 2035م
- تدوير 81% من النفايات الصلبة
- تدوير 60% من نفايات الهدم والبناء
مصادر البلاغات
- مركز الاتصال 442,611
- تطبيق الجوال 70,893
- الواتس اب 18,295
- إحالات جهات حكومية 14,775
- مواقع تواصل اجتماعي 88
- بريد الكتروني 16
- شات 11
- موقع الكتروني 4
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