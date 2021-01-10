شكرا لقرائتكم خبر 38 مليون طن من النفايات خلال عام وتدوير 5.7% منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغ حجم النفايات بالمملكة خلال عام 2019، 38 مليون طن، تم تدوير 5.7% منها، والتخلص من 94% بالدفن الصحي، تستهدف الأمانات رفع مستويات إعادة التدوير بشكل كبير في 2035م.

كما أظهرت متابعة لجان الاستقصاء الوبائي التابعة لأمانات المناطق لحالات التسمم الغذائي خلال 2019 ثبوت الإدانة في 24 حالة، تعرض خلالها 501 شخص للتسمم، وجرى الرفع بها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث صدرت العقوبة المناسبة ووجهت الأمانات بتنفيذها، بحسب التقرير السنوي للوزارة عن 2019.

وأشار تقرير الوزارة الذي اطلعت عليه الصحيفة إلى أن الرقابة على المحلات التي تمس صحة الفرد تتم بشكل يومي، وبطرق مجدولة من قبل الأمانات والبلديات ومن خلال فريق من المراقبين الصحيين.

إجمالي المراقبين الصحيين 2.220

الشهادات الصحية 970‪,287‪

الجولات التفتيشية 1.357,708

المحلات التي جرى تفتيشها 787,517‪

العاملون في المحلات التي جرى تفتيشها 1,310,426

المحلات المخالفة 231,207‪

الإنذارات 212‪,584‪

الغرامات المالية260‪,359

‪المواد المخالفة المصادرة: 465,250 لترا

المواد المخالفة المصادرة: 1,061,567 كجم

إنتاج النفايات البلدية في المملكة

آلية خدمات النظافة

ذاتي 210

‪مقاول 75

كمية النفايات 38 مليون طن

نفايات منزلية: 23,091 مليون طن

مخلفات هدم وبناء: 14,647مليون طن

نسبة التخلص بالدفن الصحي 94,3%

نسبة التخلص بإعادة التدوير 5,7%

عدد مراقبي النظافة 2,809

عمال النظافة 81,295

مستهدف في عام 2035م

تدوير 81% من النفايات الصلبة

تدوير 60% من نفايات الهدم والبناء

مصادر البلاغات