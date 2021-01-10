برنامج منته بالتوظيف في قيادة القطارات

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وأوضح مدير المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير، أن التدريب سيبدأ الأحد 4 إبريل في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعتين بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة «سار»، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ 2000 ريال للسنة الأولى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سـرب» فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج متخصص ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعية في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، ويتاح التسجيل من 11 يناير الحالي حتى 4 فبراير المقبل.وأوضح مدير المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير، أن التدريب سيبدأ الأحد 4 إبريل في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعتين بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة «سار»، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ 2000 ريال للسنة الأولى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال.

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