السعودية | الصحة السعودية تدعو جميع سكان المملكة للتطعيم ضد كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تدعو جميع سكان المملكة للتطعيم ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت وزارة الصحة السعودية جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "نحث الجميع على الحصول على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح المقدمة في السعودية بلغ حتى الآن 178337، مضيفا: "نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة".

وشدد على أنه سواء أخذت الجرعة الأولى أو الثانية فيجب أن يستمر الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم نزع الكمامات، موضحا أن المناعة تصل إلى أعلى مستوياتها بعد أسبوعين من تناول الجرعة الثانية.

وأكد ‏المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه لم يتم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح، مشددا على أنه آمن.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية.