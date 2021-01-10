شكرا لمتابعة خبر عن تعليم جدة يوضح خطة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، في نظام نور.

وقالت تعليم جدة أن التسجيل يبدأ لمن تبدأ أعمارهم من ست سنوات وأقل بتسعين يومًا فقط كحد أدنى حتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى، من كان تاريخ ميلاده في 23/4/1437هـ الموافق 2/2/2016م أو قبل ذلك، وسيتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بمائة وثمانين يومًا، من كان تاريخ ميلاده من 24/4/1437هـ الموافق 3/2/2016م إلى 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال نظام نور