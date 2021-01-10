شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " يتوقع هطول أمطار وسحب رعدية على 5 مناطق خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أشار الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، في توقعاته، إلى تكوّن السحب الرعدية، مع سقوط أمطار على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة.

وعرض " الحصيني " بمجموعة من الخرائط الجوية، قائلًا:" أكثروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار ".

ولفت:" تكوّن السحب الرعدية قبيل مغرب اليوم الأحد الساعة 5، وذلك على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعلى البحر الأحمر "، مشيرا إلى سقوط الأمطار على أجزاء من منطقتي حائل وعسير.

وأوضح أن الأجواء تميل للبرودة إلى معتدلة على معظم المناطق "، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق " مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة ".