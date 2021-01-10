شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد نسبيا في أجزاء مختلفة من المملكة بينما يكون دافئ نسبي إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز، كما يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من حائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض إدارية، تكون الهطولات رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف.

ومن المتوقع أيضا أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا بشكل محلي على أجزاء من عسير والباحة والطائف، وتكون الرياح نشطة السرعة على فترات على سواحل شمال منطقة مكة المكرمة تشمل شمال مدينة جدة ورابغ، كما تكون نشطة خلال ساعات الفجر والصباح على سواحل جنوب تبوك.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.